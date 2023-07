NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Luglio 2023

Secondo gli ultimi pettegolezzi, Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa per trasferirsi in hotel: ecco perché

Gli ultimi pettegolezzi su Belen Rodriguez

Pare ormai essere arrivata la conferma ufficiale della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da giorni ormai come sappiamo si parla della crisi che ha colpito la coppia, che sembrerebbe aver nuovamente deciso di mettere fine al matrimonio. Ma non è finita qui. Pare anche che la showgirl argentina abbia un nuovo fidanzato, e proprio in queste ore i due sono stati beccati mentre si scambiavano un bacio. Ma chi sarebbe la nuova presunta fiamma di Belen? Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che a conquistare il cuore della Rodriguez sia stato Elio Lorenzoni, un imprenditore di circa 40 anni. A oggi non è ancora ben chiaro ciò che sarebbe accaduto tra la presentatrice e De Martino, tuttavia ciò che è certo è che tra i due c’è stato un nuovo allontanamento.

Poco fa intanto un nuovo pettegolezzo ha iniziato a fare il giro del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Secondo Pipol Gossip infatti Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa per trasferirsi in un lussuoso hotel di Milano. Il motivo? Stando a quanto si legge, pare che l’abitazione sia circondata da paparazzi, e per questo la showgirl avrebbe scelto di allontanarsi da casa per motivi di privacy. Ma non solo. Pare anche che Belen voglia incontrare Elio con serenità, lontana da occhi indiscreti. Questo quanto si legge in merito:

“Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni”.

Pare dunque che Belen Rodriguez abbia voltato pagina e che abbia dato il via a un nuovo capitolo della sua vita. A lei dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.