Vincenzo Chianese | 19 Luglio 2023

Uomini e donne

I due tentatori arriveranno a Uomini e Donne?

Manca ormai poco più di un mese alla partenza delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. A fine agosto infatti Maria De Filippi e tutto il cast del dating show tornerà in studio per le nuove puntate, che verranno trasmesse su Canale 5 a partire da settembre. Tanta è la curiosità di scoprire cosa accadrà quest’anno, e di certo come sempre ne vedremo di belle. Attualmente non ci sono ancora conferme sui ritorni nel Trono Over, tuttavia già da settimane di parla di quello che potrebbe succedere. Senza dubbio infatti a tornare nel parterre saranno i volti storici del programma, da Gemma Galgani, a Roberta Di Padua, fino ad arrivare ad Armando Incarnato.

Nel mentre iniziano anche a girare le prime voci sui possibili nuovi tronisti, e solo nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor. Secondo alcune voci di corridoio infatti, a sedere sulla tanto ambia poltrona rossa potrebbero essere due tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island. Di chi parliamo? Di Fouad e Davide.

Come sappiamo proprio il primo all’interno del reality si è avvicinata a Gabriela, e tra i due è scattato anche un bacio. Tuttavia la giovane donna ha deciso di lasciare il programma con il suo fidanzato Giuseppe. Fouad nel mentre ha conquistato il cuore del pubblico, e sono in molti a chiedere di vederlo a Uomini e Donne in qualità di tronista. Attualmente però non è ancora ben chiaro se i due tentatori riusciranno ad arrivare alla corte di Maria De Filippi, ma di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più.

In questi giorni nel mentre a lanciare un appello alla conduttrice è stata Pinuccia. L’ex Dama infatti ha appena lanciato il suo singolo musicale, e ha espressamente annunciato che desidererebbe presentarlo in studio. Queste le sue parole: “Spero di poterlo presentare da Maria perché lei mi ha voluta bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho”.