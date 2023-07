NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Stefano De Martino

Stefano De Martino senza fede: crisi con Belen?

Ieri nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai siamo venuti a conoscenza del futuro televisivo di Stefano De Martino. Al conduttore sono stati affidate delle trasmissioni: la riconferma di Bar Stella e uno show di due puntate in prima serata su Rai 2.

Ma c’è un particolare che non è sfuggito ai presenti durante la serata. Stefano De Martino, infatti, si è presentato senza indossare la fede al dito. E da qui apriti cielo! È di nuovo crisi con Belen? A far parlare poi il momento in cui il conduttore ha preso posto accanto ad Alessia Marcuzzi. Negli anni scorsi si è parlato di un loro presunto flirt, poi smentito. C’è da dire che entrambi lavorano nella stessa azienda, dunque non ci sarebbe nulla di male nel ritrovarsi al medesimo evento e casualmente trovarsi seduti vicini!

Tornando a ieri, però, l’assenza dell’anello sul dito di Stefano De Martino ha destato sospetti tra i gossippari, considerando il fatto che fino a qualche giorno fa l’aveva eccome durante i giorni di vacanza con la famiglia.

Nei social, infatti, Belen Rodriguez hanno postato diversi video e immagini felici e innamorati ed entrambi con la fede al dito. Dunque con mai ieri non la portava? Cosa si cela dietro questa scelta? Potrebbe essersi trattato di una dimenticanza o scelta causale, senza dover per forza pensare a un allontanamento di Stefano De Martino nei confronti di sua moglie.

Ma i rumor circolano e Diva e Donna alcuni giorni fa in un servizio ha parlato di presunta maretta tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Situazione poi risanata proprio nel corso della vacanza appena trascorsa. Il pettegolezzo circola, ma a oggi non trova conferme. E il mancato anello potrebbe essere davvero solo un caso e niente di più!