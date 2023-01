NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

Cos’è successo a Belen Rodriguez

In questi giorni Belen Rodriguez a Milano pare non sia stata molto attenta alla strada. Non stiamo parlando di alcun incidente, per fortuna. Ma di una disattenzione che ha bloccato il traffico in una zona del capoluogo lombardo. Come riporta una nota rivista e riprende anche il sito Gossip e TV, la conduttrice ha commesso un’infrazione in pieno centro. La showgirl ha lasciato la sua macchina sulle rotaie del tram, impedendo il passaggio dei veicoli.

Tuttavia Nuovo rivela che non è parsa troppo preoccupata della faccenda e con grande tranquillità è tornata verso la macchina. Forse non se ne era accorta. Anche se il magazine sostiene che avesse un’aria seccata quando ha aperto la portiera della vettura. Fatto sta che non è stata multata e l’auto non è stata portata via. A quanto pare un errore simile era avvenuto nel 2019. Quella volta, insieme all’ex Andrea Iannone, aveva parcheggiato il SUV su un marciapiede bloccando l’uscita di un’altra macchina. Dopo numerosi colpi di clacson se ne sono accorti e si sono spostati.

A parte queste sviste, tuttavia, Belen Rodriguez sta vivendo la sua storia d’amore con Stefano De Martino e i suoi figli. Da qualche tempo i due si sono ricongiunti e ora sono più uniti che mai. Poche settimana fa la presentatrice aveva anche parlato dei motivi per i quali si era lasciata con il ballerino in passato:

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere“.

