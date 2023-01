NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le parole di Dana Saber

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Dana Saber è stata eliminata dal GF Vip 7. Durante il suo percorso come sappiamo la modella non è stata molto apprezzata dal resto del gruppo, e anche sul web in molti l’hanno spesso criticata. Nel mentre l’ex Vippona dopo la sua uscita ha lanciato alcune bordate ai suoi compagni d’avventura che naturalmente non sono passate inosservate. In queste ore come se non bastasse Dana ha pubblicato sui social un lunghissimo post, nel quale ha fatto una sfuriata contro il GF Vip. Queste le sue dichiarazioni, che hanno fatto il giro web:

“Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica. […] Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero. Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole. In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione. Mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente. Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta”.

E ancora Dana Saber proseguendo il suo sfogo aggiunge:

“Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui cui si accoppia con qualche uomo e alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo… ho fatto delle scelte differenti da tutto ciò e forse per questo non sono piaciuta. Detto ciò ci tenevo a ringraziare tutti i miei fans che mi hanno sempre sostenuta e supportata nel mio percorso”.