Nicolò Figini | 4 Gennaio 2023

Perché Belen Rodriguez ha chiuso due volte con De Martino

In una recente intervista con il settimanale F Belen Rodriguez ha rivelato come mai lei e Stefano De Martino si sono lasciati per due volte. Oggi la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e sembrano più innamorati che mai. Vivono una vita felice con Santiago e Luna Marì (quest’ultima nata dalla relazione con Antonino Spinalbese). Ma cos’è successo la prima volta che hanno tentato di stare insieme? Ecco la sua risposta riportata anche da FanPage:

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere“.

Come lei stessa dichiara, però, scappare da qualcuno che non hai mai smesso di amare non è facile. Lei provava ancora dei sentimenti e stava soffrendo tantissimo. Ci hanno riprovato una seconda volta, ma anche questa è andata male: “Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto“. A questo punto ha conosciuto Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia che Stefano adora tantissimo.

Belen Rodriguez afferma di aver deciso di chiudere con lui per sempre e non pensava sarebbero più tornati insieme. Il destino e il loro amore, tuttavia, li hanno portati a ricongiungersi e oggi sono di nuovo una bellissima coppia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.