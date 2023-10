Belen cambia casa e si trasferisce in un mega attico con maxi terrazzo a Milano (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 18 Ottobre 2023

Belen Rodriguez

Una nuova casa per Belen Rodriguez che ha deciso di trasferirsi in un attico con maxi terrazzo nel centro di Milano

La nuova casa di Belen Rodriguez è un grande attico a Milano

Vita nuova e casa nuova per Belen Rodriguez che ha chiuso definitvamente col passato per un nuovo inizio. Messa da parte (forse questa volta per sempre) la sua storia con Stefano De Martino, la showgirl adesso fa coppia con l’imprenditore Elio Lorenzoni. E si era anche vociferato che avesse scelto di trasferirsi da lui a Brescia.

Niente di vero, perché nella città lombarda va solo per stare con lui, ma al momento Belen non ha intenzione di lasciare Milano. E lo dimostrano le recenti storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Lasciata la casa in cui viveva con l’ex marito e i due figli (Santiago è di Di Martino, mentre Luna Marì è di Antonino Spinalbese), la Rodriguez ha trovato una nuova casa.

Come detto sempre nel capoluogo lombardo, la nuova casa di Belen Rodriguez è un attico nel centro di Milano. Per ora la showgirl argentina ha mostrato solo l’esterno e si vede un’enorme terrazzo panomarico con pavimento laminato grigio e caratterizzato da una serie di piante verdi che decorano le recinzioni. Inoltre c’è una maxi veranda in vetro che può rappresentare uno spazio perfetto per godersi il panorama durante le giornate invernali.

Belen, che come si vede nelle storie era insieme alla sorella Cecilia e alla madre Veronica Cozzani, non ha mostrato l’interno dell’abitazione. Quasi sicuramente è in ristrutturazione e devono partire tutti i lavori di ammodernamento e arredamento. Ma solo da queste poche foto si capisce che è un appartamento di lusso. Siamo molto curiosi di vedere come sarà il risultato finale. Lei intanto si è fatta vedere con un grande sorriso sulle labbra a dimostrazione che non vede l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita. E noi le auguriamo che sia come lo ha sognato.