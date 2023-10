NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Ottobre 2023

Grande Fratello

La risposta di Massimiliano Varrese lascia tutti di stucco

In queste ore sembrerebbe essere arrivata un’inaspettata tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Come ormai tutti ben sappiamo, fin dai primi giorni di gioco tra i due attori non è corso buon sangue e tra loro ci sono stati ripetuti scontri. In più occasioni entrambi hanno ammesso di non provare simpatia l’uno per l’altra e hanno così cercato di evitarsi in tutti i modi. Solo qualche giorno fa, Massimiliano ha anche cacciato in malo modo Beatrice dal suo letto, e la questione è stata anche affrontata nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello. Da qualche ora però in casa è arrivata una tregua tra i due concorrenti, anche a seguito del ritiro di Heidi Baci dalla trasmissione.

Varrese infatti non ha ben preso l’accaduto e ha anche manifestato la voglia di abbandonare il programma. Nel mentre Massimiliano e Beatrice hanno deposto l’ascia di guerra e all’interno dell’appartamento si respira un’aria diversa. Ieri sera nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha lasciato il gruppo di stucco. Scopriamo di cosa si tratta.

Durante un gioco proprio Beatrice Luzzi ha chiesto a Massimiliano Varrese con chi dormirebbe a letto. A sorpresa così l’attore ha fatto inaspettatamente il nome della collega. Non è mancata la reazione stupita della casa, e così a quel punto Varrese è stato costretto a dare spiegazioni. Massimiliano infatti, svelando perché ha fatto il nome di Beatrice, ha affermato: “Perché ho scelto lei? Perché così capirei veramente chi è”.

lui è passato dal cacciarla dal suo letto al voler dormire con lei boooh non deve avere senso pic.twitter.com/nHZ0O4uB2t — Paola. (@Iperborea_) October 18, 2023

Sembrerebbe dunque che tra Varrese e la Luzzi ci sia finalmente una tregua. Ma quanto durerà questo clima sereno? I due attori avranno davvero deciso di mettere da parte le vecchie tensioni o si tratterà solo di una calma apparente? Non resta che attendere per scoprirlo.