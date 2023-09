NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Belen Rodriguez

La presunta lite tra Belen Rodriguez e Cecilia

Da qualche giorno i fan si sono accorti che Cecilia Rodriguez non ha più messo like alle foto della sorella Belen Rodriguez. Tutto ciò ha insospettito i fan che sanno bene che le due sono solite scambiarsi i “mi piace” alle rispettive immagini sui social. Di lì a poco si è sparsa la voce che le due potessero avere litigato e il presunto motivo sarebbe stato di natura economica:

“La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei !) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’é chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…“

In queste ore, tuttavia, è spuntato un nuovo retroscena. A quanto pare Cecilia è tornata a mettere i like agli scatti di Belen Rodriguez. A quasi tutti ma non a quelli dove compare Elio. Che sia una coincidenza o ci sia qualcosa sotto?

Questa è la domanda che si pongono i fan da quando il dettaglio è stato portato alla luce. Il tutto nasce da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano da parte di una follower.

Al momento non abbiamo altre informazioni e il fatto che Cecilia possa avere qualche problema con Elio è solo un’indiscrezione che non trova conferma da nessuna parte. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

