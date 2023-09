NEWS

10 Settembre 2023

L’abito da sposa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni ieri ha vissuto uno dei giorni più belli della sua vita e con lei erano presenti tutti i suoi amici e i famigliari. La sposa è stata accompagnata all’altare da entrambi i genitori e ad aspettarla c’erano il compagno Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo. In più la sorella Chiara le ha scritto un lungo discorso, durante il quale si è commossa, che vi riportiamo in parte qui di seguito:

“Tu per me sei stata quel primo amore, la prima compagna di avventure, la presenza costante delle mie giornate, la mia sicurezza. Ci bastava uno sguardo per capirci. Essere sorelle è un legame che dura per sempre. […]

Che questo sia l’amore che vi leghi per sempre. Qualsiasi cosa succeda vi basterà guardarvi per sentirvi più forti. Potrete sempre contare l’uno sull’altra. Possiate insegnare lo stesso amore a Edo”.

Ma vi siete chiesti quanto costa l’abito da sposa di Francesca Ferragni? Tutte le sorelle hanno deciso di affidare il look per il giorno del matrimonio al brand Atelier Emé, il quale ha creato un vestito da sogno: bianco, in pizzo, dal corpetto bustier, gonna con strascico lungo removibile e manicotti. Ha scelto, inoltre, di evitare il velo ma di raccogliere i capelli in una pettinatura ordinata ornata con fiori.

Nela sito del brand esiste la sezione dedicata al matrimonio dell’influencer e qui scopriamo il costo del suo vestito nuziale. Ha scelto quello che si chiama “abito da sposa Matilde” e il prezzo è di 4.500 euro. A voi piace? Fatecelo sapere con un commento.

