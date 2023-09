Gossip | Scoop

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Belen Rodriguez

Cecilia e Belen Rodriguez, frizioni in corso?

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sono sempre state invidiate per il loro bellissimo rapporto. Le due showgirl argentine sono spesso al centro del gossip e stavolta alcuni movimenti sui social (e non solo) pare abbiano attirato l’attenzione del pubblico.

Deianira Marzano attraverso una segnalazione di alcuni follower ha postato il rumor di presunte tensioni tra Belen e Cecilia Rodriguez. A tale pettegolezzo si è aggiunto poi l’intervento del giornalista Ivan Rota su Dagospia. Stando a quanto riportato pare che a differenza di molte altre volte, l’ex moglie di Stefano De Martino non abbia speso mezza parola per sua sorella, impegnata sul red carpet del Festival di Venezia.

In tanti hanno notato che non ci sarebbe stato alcuno scambio di interazioni tra Belen e Cecilia Rodriguez, come accaduto in passato e si teme possano esserci delle frizioni in corso. Sarebbero emerse anche le presunte motivazioni che avrebbero generato questa tensione:

“La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei !) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’é chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…“

Nessuna delle due sorelle ha parlato pubblicamente di questo sui social network. Quindi dare la notizia per certa a oggi è prematuro. Per tale ragione prenderemo con le pinze il pettegolezzo in attesa di scoprire se la verità verrà a galla oppure se Belen e Cecilia Rodriguez preferiranno evitare l’argomento.

Pare però difficile che un così bel rapporto tra sorelle sia “in crisi” per le presunte motivazioni emerse sul web. Staremo a vedere se entrambe decideranno di fare chiarezza. Novella2000.it è sempre aperta a chiarimenti e precisazioni semmai Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia volessero intervenire.