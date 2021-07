1 L’indiscrezione sul parto di Belen

Oramai siamo agli sgoccioli. Manca davvero poco e finalmente Belen Rodriguez diventerà mamma della piccola Luna Marì (senza la ‘e’ finale come fatto sapere da lei e dal compagno Antonino Spinalbese). Ultimamente la showgirl argentina è meno presente sui social poiché si sta dedicando a questo momento che la vedrà madre per la seconda volta, dopo la nascita di Santiago.

Dopo aver rivelato il sesso a Verissimo, da lì in poi le notizie sul suo conto hanno iniziato a scarseggiare ed essere sempre più difficili da reperire. “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marì e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre. Non troverò mai più una persona come Antonio”.

Aveva raccontato in quell’occasione. Adesso, però, attraverso Il Corriere Veneto, e condivisa anche da Isa & Chia, emerge una news che riguarderebbe il parto di Belen Rodriguez. Secondo l’indiscrezione lanciata dal sito sembrerebbe che la presentatrice abbia deciso di partorire a Padova e non a Milano come invece si ipotizzava.

Sempre Il Corriere fa sapere che Luna Marì una volta nata e dimessa dall’ospedale trascorrerà un po’ di tempo con i genitori Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sull’isola dei Albarella (provincia di Rovigo) in una villa splendida immersa nel verde e con una piscina. Stando alle indiscrezioni, oltretutto, Belen Rodriguez il 6 luglio avrebbe effettuato le ultime visite di controllo presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera di Padova. Ci teniamo a ribadire che si tratta di indiscrezioni e non vi è alcuna ufficialità al momento.

I fan sono in fermento e non vedono l’ora di poter festeggiare insieme a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese la nascita della loro bambina! Le notizie sulla showgirl, intanto, non sono finite qui…