1 Come sta Belen Rodriguez dopo il malore

Belen Rodriguez nelle scorse settimane è diventata mamma della sua secondogenita Luna Marì. La conduttrice a pochi giorni dal parto è tornata subito operativa e ha ripreso a lavorare per la prossima stagione di Tú sí que vales. Per via della gravidanza e della nascita della piccola non ha potuto presenziare fin da subito in trasmissione, ma si è aggiunta solo in un secondo momento.

Ieri, come raccolto anche da TrashBlog, Belen Rodriguez ha rivelato di essersi sentita poco bene e che, per tale ragione, è stato necessario fermarsi e tornare in hotel. La presentatrice ha raccontato che è stato necessario l’aiuto di 3 flebo per stare un pochino meglio:

«Io sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales. Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa».

Ha rassicurato nella giornata di ieri Belen Rodriguez. Ma ora come sta la conduttrice dopo il malore? A rivelarlo è stata lei stessa attraverso una serie di storie su Instagram, facendo intervenire però la sua assistente Antonia Achille, che ha raccontato:

“Allora ieri praticamente siamo uscite con la carrozzella, ve lo volevo dire”, ha spiegato per poi aggiungere altri dettagli: “Non riusciva neanche a camminare. Oggi, non lo so, guarda qua. Tre flebo hanno fatto un miracolo. È tornata”.

Belén Rodríguez rivela come sta dopo il malore a Tú sí que vales. pic.twitter.com/0vlzUeJe2f — disagiotv (@disagio_tv) July 21, 2021

Così quindi Belen Rodriguez ha fatto sapere di essersi ripresa dopo il malore subito ieri nel corso delle registrazioni di Tú sí que vales! Noi non possiamo essere che felici di sapere che fortunatamente Belen ha ripreso a lavorare tranquillamente dopo l’intoppo delle ultime ore. Ma a quanto pare il programma ha subito qualche piccolo stop non solo per via della conduttrice, ma anche per un altro motivo. A spiegarlo è stata Maria De Filippi al settimanale Chi. Continua…