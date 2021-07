Il malore di Belen Rodriguez

La showgirl ha da pochi giorni partorito la figlia Luna Marì. Nonostante questo, però, ha voluto quasi subito tornare al lavoro. Le registrazioni di Tu si que vales, infatti, sono già iniziate e lei non è potuta essere presente per la prima puntata. In studio, infatti, quando andrà in onda vedremo solo Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Alla giuria, invece, i confermatissimi Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Presente anche la capitana della giuria popolare, ovvero Sabrina Ferilli. Fatto sta che Belen Rodriguez in queste ore è tornata in studio, ma ha avuto un piccolo malore.

Sui social, infatti, come riporta anche il sito TrashBlog, ha raccontato di essersi sentita poco bene e ha dovuto prendersi una piccola pausa. La conduttrice ha anche dovuto ricorrere a tre flebo a causa della disidratazione. Ecco le sue parole esatte:

Io sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales. Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa.

Non una bella esperienza quella vissuta da Belen Rodriguez, ma per fortuna il malore è stato breve. Quasi sicuramente le cause saranno da imputare al fatto che ha appena partorito e deve ancora riacquistare tutte le forze che le servono per condurre un programma televisivo come Tu si que vales. Speriamo che si rimetta in fretta. Nel frattempo che la nuova edizione del talent di Canale 5 dovrebbe partire a settembre. Per adesso la data rimane incerta. Sembrerebbe che si stia pensando sabato 18 o a sabato 25. Staremo a vedere. Vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute di Belen e sull’inizio della trasmissione. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

