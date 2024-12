A distanza di alcuni giorni dall’incidente che ha coinvolto suo padre Gustavo, Belen Rodriguez rompe per la prima volta il silenzio e scrive un commento che non passa inosservato.

Le parole di Belen Rodriguez per suo padre Gustavo

Non è un momento semplice questo per Belen Rodriguez e la sua famiglia. Pochi giorni fa è infatti arrivata voce che Gustavo, padre della showgirl argentina, è rimasto coinvolto in un incidente, riportando gravi ferite. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, stando alle prime ricostruzioni, si trovava in un capannone di via Cappuccini, affittato come un deposito, quando a un tratto sarebbe scoppiato un incendio. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno soccorso Gustavo, che ha tuttavia riportato diverse e serie ustioni.

Attualmente dunque il padre di Belen si trova in ospedale, dove sta ricevendo le migliori cure possibili. Nel mentre in questi giorni in molti hanno inviato la loro solidarietà alla famiglia Rodriguez, in attesa di liete notizie. Sui social intanto Veronica Cozzani, mamma della conduttrice, ha scritto un bellissimo post che ha emozionato il web. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Uno per tutti e tutti per uno. So che starai bene. Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima”.

Non è mancato anche il commento di Belen Rodriguez, che per la prima volta ha rotto il silenzio a seguito dell’incidente del padre Gustavo. La showgirl argentina ha così affermato: “Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi la mia forza concreta! Starà bene chiedendolo a Dio”.

Naturalmente le parole di Belen non sono sfuggite agli occhi attenti del web e in tanti stanno riempiendo di affetto la showgirl. Non resta dunque che inviare nuovamente i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Gustavo, in attesa di notizie positive.