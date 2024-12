È di queste ore la notizia che il padre di Belen Rodriguez è rimasto gravemente ferito in un incendio in provincia di Varese. Gustavo Rodriguez ha riportato delle importanti ustioni a volto e braccia.

Ferito il padre di Belen Rodriguez

Delicato momento per Belen Rodriguez e la sua famiglia. È Gustavo Rodriguez, padre della showgirl e conduttrice, l’uomo che è rimasto gravemente ustionato stamattina a Gallarate, in provincia di Varese. Il 65enne si trovava dentro a un capannone di via Cappuccini, affittato come un deposito. Improvvisamente un incendio è divampato, ma ancora non sono chiare le cause e si sta facendo chiarezza sulla dinamica.

Gustavo Rodriguez che abbiamo conosciuto per essere il papà di Belen ma anche per aver partecipato all’edizione de L’Isola dei Famosi nel 2022, è stato subito soccorso. Come riportato dalle fonti più autorevoli, Gustavo è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. In seguito poi lo spostamento nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

Secondo le fonti sanitarie, come si legge anche su Fanpage.it, il padre di Belen Rodriguez avrebbe riportato delle ustioni di secondo grado sia al volto che alle braccia.

Stando alla ricostruzione il fatto si sarebbe verificato questa mattina intorno alle 10:12 in via Cappuccini 50. In quel posto si trova una vecchia fabbrica tessile. Notata la colonna di fumo i soccorsi sono stati immediatamente avvisati e ovviamente le forze dell’ordine, così come i sanitari del 118 con infermieri e ambulanza si sono recati sul posto. Qui hanno trovato Gustavo, il padre di Belen Rodriguez, con delle pesanti ustioni.

Ora si aspettano ulteriori aggiornamenti e notizie. Ci si augura ovviamente che il papà di Belen Rodriguez, Gustavo possa rimettersi presto. Da parte di tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000 il nostro abbraccio e in bocca al lupo per una pronta guarigione.