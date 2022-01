Belen ha confermato su Instagram di essere tornata single (VIDEO)

1 Belen Rodriguez è tornata single

Il mondo del gossip ormai da settimane si chiede se Belen Rodriguez sia single oppure no. La sua storia con Antonino Spinalbese è finita definitivamente? C’è qualcun altro nella sua vita? Nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni a nessun giornale e neanche tramite social. Mai, fino a oggi.

Infatti nelle sue storie su Instagram la showgirl argentina ha mostrato un po’ di sua quotidianità insieme al figlio Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Il bambino stava cucinando, in particolare stava facendo una torta con la mamma. Fino a qui niente di strano se non fosse per una frase detta proprio da lei che è una conferma vera e propria del suo stato sentimentale.

Facendo i complimenti al figlio per la bravura bel cucinare, Belen ha chiesto al figlio se volesse diventare uno chef e lui ha risposto un no categorico. Allora lei ha detto: “Come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo. Almeno ho uno che mi cucina”. Questa frase è decisamente un conferma che lascia poco alla fantasia.

Belen conferma di essere single pic.twitter.com/35Y4K19lf7 — disagiotv (@disagio_tv) January 17, 2022

A questo punto è totalmente certo che la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinazzola è ufficialmente finita e lei è single. Sicuramente rimane il rapporto civile dato che hanno una figlia insieme, Luna Marì.

Ma qualche giorno si è parlato anche di un ritorno di fiamma per la showgirl…