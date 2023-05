NEWS

Nicolò Figini | 23 Maggio 2023

Emma e Belen Rodriguez si abbracciano

Questa sera, 23 maggio 2023, andrà in onda l’ultima puntata de Le Iene su Italia 1. L’appuntamento sarà pieno di eventi, in quanto tutti gli occhi saranno puntati sulla presunta veggente di Trevignano, ovvero Gisella Cardia. In seguito, poi, Belen Rodriguez darà il benvenuto in studio ai tre amatissimi comici che le hanno tenuto compagnia in questo percorso. Stiamo parlando di Max Angioni, Nathan Kiboba e Eleazaro Rossi.

Ma ciò che tutti stanno aspettando e che forse nessuno si aspettava sarà l’ospitata di Emma Marrone. Lo ha annunciato proprio la cantante sul suo profilo Instagram attraverso due foto in cui compare sorridente e abbracciata a Belen: “Vi sblocco un ricordo. Ci vediamo stasera insieme alla super Belen“. Un evento davvero sorprendente se si pensa che fino a qualche tempo fa i rapporti erano abbastanza tesi.

Come ben sappiamo, infatti, diversi anni fa Emma e Stefano De Martino erano una coppia affiatata. Dopo non molto però, l’artista è stata lasciata perché il ballerino si era innamorato di Belen Rodriguez. A lungo tra quest’ultima e la Marrone non è scorso buon sangue, ma adesso le cose sembrerebbero risolte.

Emma, infatti, andrà a Le Iene questa sera per presentare il suo nuovo singolo “Mezzo mondo“. Vedremo se verranno fatte delle battute in merito al loro passato dai comici oppure se proprio le dirette interessate avranno qualcosa da dire in merito. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

