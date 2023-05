NEWS

La rivelazione di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa è stata rilasciata su Prime Video la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, lo show con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. I primi episodi dello show hanno già conquistato il pubblico e sono risultati essere i contenuti più visti sulla piattaforma streaming. A breve nel mentre arriveranno le ultime tre puntate della stagione, che senza dubbio non deluderanno le aspettative. Nell’attesa, nelle ultime ore Chiara e Fedez hanno partecipato a un simpatico gioco durante il quale hanno risposto a delle domande l’uno sull’altra, per capire quanto bene si conoscono.

A un tratto è stato chiesto alla coppia qual è il guilty pleasure di Chiara Ferragni. A quel punto l’imprenditrice digitale ha rivelato che la sua passione (trash) segreta è quella di guardare le mega ville in vendita!

Nel mentre in una delle puntate di The Ferragnez La Serie proprio Chiara Ferragni ha rivelato come Amadeus l’ha convinta a partecipare al Festival di Sanremo. A quel punto l’imprenditrice digitale ha affermato:

“Amadeus è troppo carino. Era da tre anni che mi chiedeva sempre se volessi fare qualcosa a Sanremo. Me l’ha richiesto stavolta e mi ha scritto questo messaggio troppo carino, dicendo: ‘Non voglio che tu pensi che sia uno stalker, quindi te lo chiedo stavolta e se mi dici di no basta. Però sappi che sei sempre la prima donna a cui penso quando penso al Festival’. Allora gli ho risposto e gli ho detto di parlarne. È troppo carino, davvero una bella persona. […]Stavolta me l’ha chiesto a marzo, prima della malattia di Federico. Mi sono detta: perché no? È una sfida. Ho bisogno di sfide lavorative, sennò alla fine è tutto bello, ma faccio sempre le cose in cui sono già brava. Questa invece è una cosa che non ho mai fatto”.