NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Belen Rodriguez

Indizio sulla crisi Belen Rodriguez-Stefano De Martino

Alcuni ne sono certi, altri invece continuano a pensare sia frutto della fantasia degli utenti. Sta di fatto che anche quest’estate si parla di una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ebbene sì, ci risiamo e stavolta a causa di una foto sparita dall’account Instagram della showgirl argentina. Ma andiamo per gradi.

Già da qualche tempo siti e settimanali di gossip, come Diva e Donna, sostengono che la coppia stia affrontando un periodo complicato. Una situazione che sembrava essere rientrata nel momento in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso le vacanze insieme, come testimoniato anche sui social.

Nei giorni scorsi, poi, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/2024 Stefano De Martino ha preso posto accanto ad Alessia Marcuzzi (e i gossippari ci hanno subito ricamato su visti i pettegolezzi passati), ma in questo caso nulla di strano. I due lavorano per la stessa azienda e poi hanno sempre manifestato stima reciproca, al di là di quel che si dice. A lanciare l’allarme invece è la mancata fede al dito da parte del conduttore.

Altro indizio di queste ore è invece la strana sparizione di uno degli ultimi selfie pubblicati da Belen Rodriguez proprio in compagnia di suo marito Stefano De Martino. Uno scatto buffo e carino che li ritrae in vacanza ma che, sbirciando sul social della presentatrice, ora non è più disponibile.

Foto Instagram sparita – Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Così ci si chiede come mai la foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia sparita in questo modo. Come mai l’ha cancellata? Se qualcuno continua a pensare che si tratti di un caso (dato che altre foto le vediamo), c’è chi pensa invece possa esserci qualcosa sotto. Al momento né Belen né Stefano, però, sono intervenuti per confermare o smentire la presunta crisi.