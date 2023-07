NEWS

Andrea Sanna | 9 Luglio 2023

La smentita di Edoardo Donnamaria

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra ormai essere archiviata. Nonostante tutto, però, pare sia rimasto il rispetto e il bene tra le parti. Questo soffermandoci sulle parole pronunciate dallo speaker radiofonico nel corso di una diretta Instagram in queste ultime ore.

Se a causa di alcuni like da parte dei genitori di entrambi, qualcuno ha ipotizzato un possibile riavvicinamento, in realtà le cose non stanno esattamente così. Anzi. Non c’è alcun ritorno di fiamma tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi e non ci sarebbero quindi i presupposti affinché possano tornare insieme un giorno. Almeno per il momento. Poi si sa, il futuro è imprevedibile. Ma in ogni caso ci atteniamo alla realtà dei fatti.

Edoardo Donnamaria su Instagram oggi si è espresso circa la recente vicenda che ha visto scontrarsi a distanza la sua ex fidanzata e Fabrizio Corona. Oltre a esprimere supporto nei confronti dell’influencer salernitana ha chiarito anche la loro situazione attuale. Il romano ha sottolineato che non stanno insieme e non vi è alcun ripensamento.

Queste le parole pronunciate da Edoardo Donnamaria a proposito: “Antonella? Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché alcune di queste ti consentono di affrontare dei temi fra persone”.

E ancora Edoardo Donnamaria ha aggiunto: Ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento”.

Edoardo Donnamaria torna a parlare di Antonella Fiordelisi in diretta su Instagram e chiarisce la loro situazione pic.twitter.com/LqEiV8dD7X — disagiotv (@disagio_tv) July 9, 2023

Quindi nonostante i gossip sul loro conto, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non sono tornati insieme. Piccola consolazione per i fan il fatto che comunque abbiano mantenuto rapporti sereni. Il ragazzo ha detto infatti che cerca sempre di mantenere un legame pacifico con le sue ex.