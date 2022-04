1 Il gesto di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si è lasciata ormai da diverso tempo con Antonino Spinalbese, uomo con il quale ha messo al mondo la figlia Luna Marì. Nelle ultime settimane nei fan si è riaccesa una speranza, ovvero quella di rivedere la showgirl e Stefano De Martino insieme. Sarà davvero così? I due sono stati visti più volte insieme e tanti sono stati i rumor che si sono diffusi. In queste ore il settimanale Chi ha pubblicato anche delle nuove foto.

Le immagini ritraggono gli ex insieme a Parco Sempione a Milano con Luna Marì e Santiago. Come riporta anche Blogtivvu, che riprende le parole della rivista, i primi ad arrivare al parco sarebbero stati Stefano e Santiago. Padre e figlio, infatti, hanno trascorso del tempo insieme giocando a basket. In seguito, poi, hanno fatto il loro arrivo la conduttrice con alla figlia. Tutti e quattro, perciò, hanno passato il pomeriggio insieme in allegria.

Un gesto (che si può recuperare nelle foto QUI) fatto da Belen Rodriguez nei confronti di De Martino avrebbe riacceso le speranze dei fan. Da tempo si parla di un loro riavvicinamento e una tenera carezza sulla testa potrebbe essere un segnale verso questa direzione. Ecco cosa si legge sul settimanale:

Quella carezza che Belén fa sul capo di Stefano significa molto: è il segnale di una ritrovata armonia, il sigillo di due ex che sono tornati a essere una coppia, pure senza dichiarazioni ufficiali. Sì, non ci sono conferme dai diretti interessati, che mantengono per ora, il riserbo su quello che stanno vivendo. Ma alcuni giri di parole fanno capire come vogliano affrontare il presente e quali siano i progetti per il futuro.

Dopo il pomeriggio Belen Rodriguez ha fatto ritorno a casa a piedi e Stefano li ha raggiunti in auto. Sono saliti, quindi, tutti nell’appartamento della showgirl. Le notizie non finiscono qui…