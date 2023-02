Belen Rodriguez, il padre Gustavo ha scritto una canzone per sua madre Veronica

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2023

La canzone del padre di Belen Rodriguez

Nel corso degli ultimi anni il pubblico ha imparato a fare la conoscenza di Belen Rodriguez e della sua famiglia. La showgirl argentina infatti come in molti ricorderanno agli inizi della sua carriera ha partecipato a L’Isola dei Famosi, conquistando il cuore del pubblico. A oggi la conduttrice è una dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo, e di certo una delle donne più desiderate al mondo. Contemporaneamente a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati anche i fratelli di Belen, Cecilia e Jeremias, che a loro volta sono diventati due volti iconici del piccolo schermo. Entrambi infatti, come ricorderemo, qualche anno fa hanno partecipato al Grande Fratello Vip 2. Ma non solo.

Di recente infatti Jeremias ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi, gareggiando in coppia con suo padre Gustavo, che per la prima volta ha preso parte a un reality show. Da mesi intanto si mormora che prossimamente a sbarcare in tv possa essere anche la madre di Belen, Veronica, l’unica della famiglia che al momento non ha ancora preso parte a un reality. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio i genitori della showgirl.

Poco fa infatti Belen Rodriguez ha rivelato sui social che suo padre Gustavo ha scritto una canzone per sua madre, intitolata proprio Veronica. La conduttrice oltre a condividere il pezzo ha anche aggiunto: “Ecco la canzone che mio padre ha scritto per lei…mia mamma”.

Il bellissimo gesto del padre di Belen ha emozionato il web, e in molti stanno già ascoltando la canzone dedicata alla madre della showgirl argentina.