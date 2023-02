NEWS

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

Isola dei Famosi 2023

Litigio tra Ilary e Alvin prima de L’Isola dei Famosi?

Tra non molte settimana avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento il cast non è ancora stato rivelato, ma presto verranno annunciati i nomi dei concorrenti singoli e delle coppie che vedremo sbarcare in Honduras. Sappiamo che insieme a Ilary Blasi in studio ci saranno due opinionisti. Vladimir Luxuria è stata riconfermata, mentre la new entry è Enrico Papi che prende il posto di Nicola Savino.

E per quanto riguarda l’inviato? Al momento le notizie sono ancora poche e scarse. Da qualche tempo si parla di Paolo Ciavarro, ma da ancora prima si fa il nome di Can Yaman. Dell’attore turco si vociferava già lo scorso anno. Vedremo se queste ipotesi verranno riconfermate oppure no. Nel frattempo è uscita una nuova notizia, che dobbiamo sempre prendere con le pinze, ovvero una presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi.

A riportare la notizia, come rivela il sito Gossip e TV, è il settimanale Di Più. Pare, infatti, che Alvin sia stato escluso dalla lista dei possibili inviati de L’Isola dei Famosi. Ma quale sarebbe la ragione? Nonostante l’amicizia che li lega da venti lunghi anni, i due sarebbero ai ferri corti. Una fonte vicina agli ambienti Mediaset avrebbe affermato: “Ilary e Alvin non si sopportano più”.

Secondo alcune voci, inoltre, Alvin avrebbe persino dato un ultimatum: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, c’è anche ci afferma che sarebbe stata proprio la conduttrice de L’Isola dei Famosi a non volerlo più. Cosa sarà accaduto realmente? Quanto c’è di vero in quanto raccontato? Staremo a vedere. Rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte dei diretti interessati.

