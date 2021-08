1 Il regalo per Belen Rodriguez

Sono passati alcuni giorni ormai da quando Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita, la piccola Luna Marì, che ha già conquistato il cuore del web. Come sappiamo la bambina è nata dall’amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese, e ha coronato il sogno d’amore dei due. La coppia si è conosciuta e innamorata solo lo scorso anno, tuttavia tra la conduttrice e l’acconciatore fin da subito c’è stata una grande sintonia. A poco a poco così Belen e Antonino hanno deciso di compiere il passo successivo e di crearsi una propria famiglia. Pochi mesi fa così, a sorpresa, la Rodriguez ha annunciato la sua gravidanza, e il web si unito alla gioia dei due innamorati.

Pochi giorni fa così è nata la piccola Luna Marì, e naturalmente fin dal primo momento i social sono letteralmente impazziti per la bambina, che è già diventata una star su Instagram, e non solo. Nel mentre Belen è già tornata a lavoro e attualmente è impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Tú Sí Que Vales, che come sappiamo debutterà su Canale 5 a settembre.

Come se non bastasse sui social Belen Rodriguez ha condiviso il costosissimo regalo che Antonino Spinalbese le ha fatto per la nascita di Luna Marì. Si tratta di una borsa a secchiello in pelle firmata Loewe. Ma quanto costa questa bellissima borsa? Come si legge sul sito del noto brand, il prezzo corrisponde a 1.450 euro.

Mentre Belen si gode il regalo ricevuto da Antonino per la nascita di Luna Marì, qualche giorno fa la showgirl, proprio durante le registrazioni di Tú Sí Que Vales ha avuto un piccolo malore. Rivediamo cosa è accaduto e le sue parole.