1 La risposta di Belen a Pio e Amedeo

Ieri sera ha avuto inizio la fase serale del talent condotto da Maria De Filippi e abbiamo visto i primi due eliminati di questa edizione. Non sono certo mancati, però, i classici siparietti comici. Uno con Sabrina Ferilli, la quale ha presentato la sua nuova fiction, e un altro con Pio e Amedeo, i quali hanno fatto una battuta su Belen Rodriguez a Stefano De Martino.

Uno dei due, infatti, ha fatto i complimenti al ballerino, iniziando a applaudire, per poi essere corretto dal collega. Ecco quanto ha detto: “Glielo vogliamo fare un grande applauso? Anche lui diventa di nuovo papà. Grande Stefano. Finalmente un fratellino per Santiago“. La scenetta è continuata e hanno anche menzionato il nuovo compagno della showgirl. In molti si aspettavano la risposta di Belen e, infatti, oggi sembra che ne abbiamo una. Nelle scorse ore, infatti, ha pubblicato un post che in molti hanno collegato al duo comico.

Qui sotto, infatti, potete vedere la fotografia del post messo sul profilo Instagram di Belen e ipoteticamente ricondotto a Pio e Amedeo. L’immagine contiene solo una saponetta bianca. Nella descrizione, per confermare questa tesi, leggiamo anche la seguente descrizione: “Famosissima saponetta che serve per sciacquarsi e mani ma anche la bocca“. Sotto, poi, notiamo anche dei commenti che elogiano il comportamento di Stefano davanti a quel siparietto definendolo, infatti, “un signore“.

Pio e Amedeo avranno qualcosa da dire a Belen o tutto finirà qui? Come sappiamo, infatti, la showgirl porta in grembo una bambina che nascerà nei prossimi mesi. Il nuovo compagno è Antonino Spinalbese e lavora come parrucchiere. Ma come se la passa Stefano De Martino al momento? Cerchiamo di capirlo e vediamo le sue dichiarazioni delle scorse settimane.