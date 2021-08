1 Belen Rodriguez parla dei suoi ex

A poca distanza dal parto che ha fatto venire al mondo la piccola Luna Marì, Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese hanno rilasciato un intervista al settimanale Chi. Qui, infatti, hanno proprio raccontato il loro amore e l’esperienza del parto. A differenza del primo, dal quale ha avuto Santiago, questa volta l’esperienza è stata più difficile e con qualche problema. Ecco cos’ha detto secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV: “Non è una passeggiata. Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto nausee fino al quinto mese. Ero senza forze e anemica“.

La showgirl, poi, è passata a parlare dei suoi ex. Una breve parentesi nella quale ha raccontato chi di loro le ha fatto gli auguri per la nascita della figlia. A quanto pare tutti le hanno scritto via privata dei messaggi per congratularsi. Questo comprende anche Stefano De Martino, il padre di Santiago, con il quale ha avuto una fine relazione non poco turbolenta. Fatto sta che questo aspetto pare averlo raccontato con molta scioltezza e in tono disteso. Ma non solo gli ex sono stati contenti per lei. Infatti anche il primo figlio è stato felice di accogliere la sorellina. Ecco cos’ha affermato la conduttrice:

Santi è molto tranquillo, abbiamo parlato tanto. È contentissimo e protettivo, vuole sempre tenere in braccio la sorella. All’inizio mi ha detto che voleva un fratellino, perché cerca sempre il lato positivo, ma poi mi ha detto: “Ho cambiato idea, preferisco una sorella”.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, Belen Rodriguez ha dichiarato di essersi pentita di aver fermato i suoi impegni quando è rimasta incinta. “Ho fatto forse un errore nell’essermi fermata con il lavoro. Ho posticipato tutto e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scatena energie positive”. Subito dopo aver dato alla luce Luna Marì, però, è tornata di corsa a registrare le nuove puntate di Tu si que vales. Oltre a questo, però, ha anche parlato di un ipotetico matrimonio…