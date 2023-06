NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2023

Le Iene perdono Belen Rodriguez?

Una nuova edizione de Le Iene si è appena conclusa e anche con grande successo. Nell’ultima puntata, infatti, abbiamo visto come ospite, la quale si è riunita alla presentatrice Belen Rodriguez anni dopo la disputa amorosa che le aveva investite.

Negli ultimi mesi a lasciare la trasmissione di Italia 1 è stato Teo Mammucari, il quale ha anche spiegato le ragioni dietro a tale decisione:

“Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto. In realtà avevo solo altre esigenze, come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro, interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tú sí que vales su Canale 5″.

Adesso, però, è spuntato un nuovo rumor. Questa volta l’indiscrezione riguarda Belen Rodriguez, la quale potrebbe presto lasciare il suo posto come conduttrice. Al momento non c’è nulla di confermato e si tratta di informazioni che dobbiamo prendere con le pinze.

Allo stesso tempo, inoltre, si parla già anche di una possibile sostituta. Si tratterebbe di Veronica Gentili, da diverso tempo al timone di “Controcorrente“. Tuttavia, il programma non ha ottenuto ascolti soddisfacenti in prime time, mantenendo uno share sotto il 4%. Ecco perché non tornerà in autunno e perché la Gentile potrebbe entrare a far parte della squadra de Le Iene al posto di Belen.

Ad oggi non sappiamo se Belen Rodriguez se ne andrà davvero oppure se la Gentili si unirà al cast affiancandola. Probabile, invece, il ritorno dei tre comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Continuate a seguirci per molte altre news.