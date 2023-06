GF Vip 8, contattate una nota showgirl e una comica famosissima (ma entrambe hanno detto no)

NEWS

Debora Parigi | 7 Giugno 2023

GF Vip 8

Prime indiscrezioni sul cast del GF Vip 8

Mentre siamo ancora in attesa dell’arrivo dell’estate e mentre l’Isola dei famosi va ancora in onda, c’è chi sta lavorando al GF Vip 8. La nuova edizione del reality partirà come sempre a settembre, anche se ancora ci sono tante voci di corridoio e poche certezze su come sarà. L’unica vera e propria conferma è quella di Alfonso Signorini come conduttore.

Come dicevamo, si sta lavorando molto anche alla formazione del cast e per questo motivo ci sono già i primi Vip contattati e anche le prime risposte. Come rivela Amedeo Venza nelle storie del suo profilo Instagram, due donne famose sarebbero state chiamate per partecipare. Ma entrambe avrebbero rifiutato. Lui ha infatti scritto: “Arrivano i primi no! Contattate una nota showgirl e una comica famosissima. Entrambe hanno rifiutato l’invito.! Di chi si tratta? Ve lo dirò più in là”.

Parlando di nota showgirl, può essere davvero chiunque perché nel mondo dello spettacolo ce ne sono davvero tante. Per quanto riguarda la comica famosissima, quasi altrettanto, da Virginia Raffaele a Katia Follesa. Difficile quindi fare delle ipotesi, non ci resta che attendere notizie più chiare che speriamo arrivino presto.

Considerando quinda la ricerca di persone famose, avremo quindi un’altra edizione Vip? Tempo fa si vocifera che il GF Vip 8 sarebbe tornato invece alle origini. Quindi sì qualche volto famoso, ma in particolare ci sarebbero stati concorrenti non famosi. Su questo argomento sempre Venza scrive: “Ma questo GF sarà Vip o Nip? È quello che tutti si chiedono, dal momento che la porta rossa sarà varcata nuovamente da persone famose ma che non abbiano mai fatto un reality o nello specifico il GF Vip o Nip”. Inoltre si dice ancora che durerà molto meno rispetto alle ultime edizione. Ma si tratta sempre di indiscrezioni.