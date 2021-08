1 Lo sfogo di Belen Rodriguez

Su Instagram nelle scorse ore Belen Rodriguez è tornata con un nuovo post, che già sta facendo discutere gli utenti. La showgirl argentina, diventata mamma per la seconda volta, ha postato una foto a cui ha accompagnato un particolare sfogo. A primo impatto si crede, infatti, che la conduttrice abbia attaccato qualcuno, senza specificare chi, con parole dirette e precise. Ma che ha scritto da attirare così tanto l’attenzione? Queste le sue dichiarazioni:

«Il problema è che viviamo in un mondo in cui più str***o sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo. #unmondocosialcontrario.», ha scritto l’argentina.

Post Instagram – Belen Rodriguez

In tanti lette le parole di Belen Rodriguez sul suo account Instagram si stanno chiedendo “ma con chi ce l’ha stavolta?”, oltre a concordare con il suo pensiero. Si cerca di captare qualsiasi possibile riferimento, ma al momento ogni tentativo sembra essere vano. Al momento non ci è dato saperlo e non è ben chiaro a chi sia rivolto questo questo sfogo.

Nell’attesa di scoprire se Belen Rodriguez rivelerà se si è trattata semplicemente di una riflessione o se le sue parole sono indirizzate a qualcuno in particolare, andiamo a rivedere le ultime news che la riguardano…