1 Arriva il primo bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nelle ultime settimane non si è parlato altro che del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come sappiamo la scorsa estate la showgirl argentina ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese. Tuttavia poche settimane dopo la nascita della bambina la coppia ha deciso di prendere strade diverse e i due si sono ufficialmente separati. Da qualche mese però pare che Belen sia tornata tra le braccia del suo ex marito, col quale già qualche anno fa c’era stato un ritorno di fiamma. Nonostante nessuno dei due abbia parlato apertamente della ritrovata riconciliazione, adesso arriva la conferma che la coppia è tornata insieme.

Il settimanale Chi infatti ha immortalato Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre si scambiano il primo bacio ufficiale, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Nel mentre sempre alla rivista a commentare il ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il conduttore partenopeo è stato proprio Antonino Spinalbese, che ha affermato:

“Se ho mai avvertito il fantasma di Stefano De Martino? Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e già in molti fanno il tifo per questa coppia. Nel mentre in questi giorni si parla anche della presunta partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, tuttavia pare che la showgirl non ne sia entusiasta. Rivediamo cosa sta accadendo.