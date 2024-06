Samuel Peron torna a casa dall’Honduras e riabbraccia il figlio: il video da lacrime assicurate

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2024

Dopo la fine dell’Isola dei famosi, la cui finale c’è stata lo scorso mercoledì, Samuel Peron è tornato a casa dalla sua famiglia. E così ha potuto soprattutto riabbracciare il figlio tra le lacrime. Ha immortalato questi momenti davvero pieni di dolcezza e ha messo i video sui social.

Il ritorno a casa di Samuel Peron che abbraccia il figlio

La scorsa settimana, il 5 giugno, è andata in onda su Canale 5 la Finale dell’Isola dei famosi che ha visto vincere l’attore turco Aras, diventato famoso in Italia per la soap opera di grande successo Terra Amara. Al secondo posto si è piazzato Samuel Peron, un altro dei naufraghi favoriti per la vittoria.

Parlando proprio del ballerino di Ballando con le stelle, nel suo percorso nel reality lo abbiamo visto parlare spesso della sua famiglia, in particolare della moglie e del figlio, ancora molto piccolo. E se la moglie aveva avuto modo di riabbracciarla in Honduras, dal figlio è rimasto lontano a lungo.

Ritornato in Italia, quindi, Samuel Peron si è ovviamente subito diretto a casa e qui ha trovato il piccolo Leonardo (nato il 21 ottobre 2022). Il momento, davvero dolce e commovente, è stato immortalato dalla famiglia e il montaggio dei vari momenti in cui padre e figlio si sono rivisti è stato messo con un video su TikTok nel profilo ufficiale del ballerino.

Come possiamo vedere dal video qui sopra, sono stati dei momenti davvero belli e toccanti. Possiamo notare l’emozione di Samuel nel momento in cui rivede il figlio e lo riabbraccia. Più volte all’Isola dei famosi aveva detto quanto gli mancasse il bambino e quanto avesse voglia di riabbracciarlo.