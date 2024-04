Belve, Antonella Clerici commenta l’addio di Amadeus alla Rai e il suo passaggio sul NOVE

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Nella puntata di Belve, che il pubblico vedrà questa sera su Rai 2 in prima serata, Antonella Clerici ha commentato il passaggio di Amadeus sul NOVE e il suo addio alla Rai.

L’opinione di Antonella Clerici su Amadeus

Antonella Clerici è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve e la sua intervista andrà in onda questa sera su Rai 2. La conduttrice si è lasciata andare al racconto di vari fatti della sua vita privata e professionale, come possiamo leggere dalle anticipazioni.

Sappiamo per esempio ha rivelato chi sarebbe il cantante che l’avrebbe accusata di “sapere troppo di sugo” rifiutando di partecipare al suo Sanremo nel 2010. Poi ha raccontato della delusione che le ha suscitato un comportamento di Barbara d’Urso, a livello professionale, nel lontano 2011:

“Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa? Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata.

Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbero avuto in esclusiva l’amante di Eddy. Questo a me ferì moltissimo perché non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

Stando sempre alle anticipazioni, come riporta Davide Maggio, Antonella Clerici ha dato una sua personale opinione in merito al passaggio di Amadeus sul NOVE. come ben sappiamo infatti il presentatore ha ufficializzato il suo addio alla Rai tramite un video sui propri social. In seguito, tramite un comunicato stampa ufficiale. è stato rivelato quali e quanti programmi condurrà sulla nuova rete.

Tornando a Belve, ad ogni modo, la Clerici ha affermato di aver trovato la sua decisione “molto coraggiosa“. L’appuntamento con Belve è per questa sera alle ore 21:20 circa solo su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.