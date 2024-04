Tale padre, tale figlio! José, il figlio di Amadeus, condurrà un podcast durante l’Eurovision 2024

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Eurovision 2024

Dopo averlo visto ogni anno negli ultimi cinque anni durante il Festival di Sanremo, adesso José Sebastiani avrà un importante ruolo in occasione dell’Eurovision Song Contest 2024. Ecco che cosa farà il figlio di Amadeus.

Il figlio di Amadeus all’Eurovision 2024

Mentre per anni Amadeus conduceva sul palco dell’Ariston il Festival di Sanremo tra il pubblico, in prima fila accanto alla moglie, è stato sempre presente il figlio José Sebastiani. Lo abbiamo visto crescere e diventare il ragazzo di 15 anni che è oggi, e che ha aiutato il padre nella scelta delle canzoni durante la creazione delle varie kermesse. Prossimamente, però, avrà un ruolo importante in occasione dell’Eurovision Song Contest 2024.

Come sappiamo la manifestazione canora si svolgerà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmo, in Svezia. In gara per l’Italia gareggerà Angelina Mango con “La noia” e a narrare la finale ci penseranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi in diretta su Rai 3. Ma che cosa farà José Sebastiano all’Eurovision 2024?

Il figlio di Amadeus farà parte dei ‘40 adolescenti ancora senza pass‘ e sarà uno speaker del nuovo podcast ‘Stonati a Eurovision‘. Si tratta di un progetto volto a raccontare sul posto il lato nascosto dell’evento musicale. Il podcast è realizzato per RaiPlay Sound da Radioimmaginaria, network diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

Da tempo José è conduttore su questa radio e sembra proprio intenzionato a seguire, forse anche solo in parte, le orme del padre. Anche Amadeus, infatti, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie a questo mezzo di informazione. Staremo a vedere come se la caverà con questa esperienza internazionale dal 7 all’11 maggio 2024.

Non ci resta ora che attendere la finale per tifare Angelina Mango e la sua “La noia“.