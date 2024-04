NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

Belve

Ospite a Belve, Antonella Clerici rivela per la prima volta chi è il cantante del sugo gate, che non volle partecipare al suo Sanremo

Ospite a Belve, Antonella Clerici per la prima volta dopo anni fa il nome del cantante del sugo gate, che rifiutò di partecipare al suo Festival di Sanremo.

Antonella Clerici rompe il silenzio

Questa sera su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Belve e come al solito ne vedremo di belle. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Antonella Clerici, da anni una delle conduttrici più amate e seguite dal grande pubblico. Nel corso della chiacchierata la presentatrice si racconterà a cuore aperto e parlerà di alcuni dei capitoli più difficili della sua vita. Non mancheranno ovviamente anche le risate e i momenti leggeri e dalle prime anticipazioni emerse l’intervista promette di essere una bomba.

Stasera infatti, per la prima volta dopo anni, la Clerici rivelerà chi è il cantante del sugo gate che rifiutò di partecipare al suo Festival di Sanremo. Non tutti ricordano che nel 2010 fu proprio la conduttrice di È sempre mezzogiorno a prendere in mano le redini della kermesse musicale. Tuttavia, come ha raccontato lei stessa più volte, numerosi Big della musica italiana decisero di non prendere parte alla manifestazione proprio per via della partecipazione di Antonella. Ma non solo. In particolare ci fu un cantante, di cui la presentatrice non ha mai fatto il nome, che avrebbe affermato: “Non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”.

Stasera però, proprio durante l’intervista a Belve, Antonella Clerici rivelerà chi è il cantante del sugo gate. La conduttrice ha infatti affermato: “Glielo dirò. A me l’hanno riferito. Non è che lui è venuto da me a dirmi che sapevo di sugo. Premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

“Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse” 🐯 Sugo Gate, to be continued…#AntonellaClerici questa sera a #Belve, ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay@francescafagnan pic.twitter.com/nnpJudFV3O — Rai2 (@RaiDue) April 23, 2024

Chi sarà dunque il misterioso cantante che rifiutò di partecipare al Festival di Sanremo della Clerici? Non resta che attendere la puntata di Belve di questa sera per scoprirlo.