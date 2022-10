1 Il retroscena sulla nuova edizione di Belve

Ricomincerà molto presto, il 1° novembre, la nuova dizione di Belve condotta da Francesca Fagnani. Per l’occasione è stata intervistata dal Corriere della Sera. Stando a quando dichiarato dalla presentatrice diversi problemi li avrebbe causati Massimo Ferrereo, il quale all’ultimo minuto avrebbe cambiato idea e sarebbe scappato via con la liberatoria in tasca. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio tutto ciò che ha affermato la Fagnani. L’intervistatrice le ha chiesto se avesse avuto delle difficoltà in questa terza edizione:

Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando. […] Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano.

La conduttrice di Belve ha dichiarato che capita a volte che le venga chiesto agli ospiti di vedere in anticipo le domande ma lei risponde sempre in maniera negativa: “È successo, ma dico sempre no. De Laurentiis non è venuto per questo. Noemi Letizia invece è sparita. Tutto già organizzato, poi dopo i risultati elettorali non si è presentata, senza dare spiegazioni“. Questa tuttavia non è la prima volta che Francesca Fagnani ha un problema del genere con un ospite. In passato era accaduto anche con Elettra Lamborghini. La cantante, infatti, non voleva che la sua intervista andasse in onda.

Lo ha raccontato la Fagnani stessa durante una chiacchierata con Alessandro Cattelan all'interno della trasmissione Stasera c'è Cattelan su Rai 2.