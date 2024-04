Belve, Lory Del Santo ricorda la tragica scomparsa dei suoi due figli (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Lory Del Santo, tra le tante confessioni che ha fatto a Belve, si è anche aperta in merito alla tragica scomparsa dei suoi due figli. Ecco il video con le sue parole.

Lory Del Santo sulla perdita dei figli

Nella penultima puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2 in prima serata, vedremo Francesca Fagnani intervistare Lory Del Santo. Quest’ultima si è aperta su vari argomenti relativi alla propria vita privata e per tale ragione il pubblico non vede l’ora di scoprire ciò che ha raccontato.

Purtroppo non verranno toccati solo argomenti leggeri, ma anche temi molto più triste e sofferti, come per esempio la perdita dei suoi due figli. La Fagnani ha aperto il discorso dicendo di essere rimasta molto colpita da alcune sue passate dichiarazioni:

“Lei ha affrontato qualcosa di inimmaginabile, che è la perdita di due figli. Lei mi ha colpito molto perché ha detto ‘è come se avessi vissuto due vite e in una sono morta. Per questo non soffro, perché non mi appartiene'”.

Lory Del Santo ha quindi spiegato il suo punto di vista attraverso un ragionamento che vi riportiamo qui di seguito:

“Uno muore, giusto? Io vedo la bara e il morto. E se io rinascessi non sarei quella, ma la persona che guarda. A un certo punto sei testimone del tempo, hai smesso di capire.

Sì, come se mi fossi anestetizzata perché non sei più tu quella persona, ma sei un’altra, che ha assaporato il dolore e la felicità. Adesso deve solo andare avanti”.

Per chi non lo sapesse, purtroppo, il figlio Conor Loren Clapton (nato nel 1986) ha perso la vita alcuni anni più tardi a causa di un drammatico incidente. Negli anni ’90 la Del Santo ha avuto un altro bambino che è morto dopo due settimane di vita a causa di un’infezione.

Siamo sicuri che l’intervista di Lory Del Santo a Belve sarà molto commovente e toccherà le corde del cuore di molti telespettatori. Durante la puntata, tra i vari argomenti, ha anche parlato dei pochi giorni passati in carcere andando nel dettaglio della questione. Appuntamento a questa sera solo su Rai 2 con Belve.