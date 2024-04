Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Antonella Clerici sarà ospite questa sera a Belve e racconterà alcuni aspetti della sua vita privata e professionale davanti a Francesca Fagnani. Ecco che cosa ha rivelato parlando di Barbara d’Urso.

La delusione di Antonella Clerici

Come annunciato nei giorni passati Antonella Clerici sarà una delle ospiti della penultima puntata di Belve. La conduttrice si siederà davanti a Francesca Fagnani per raccontare parti della sua vita privata e professionale all’Italia intera, anche parti inedite che fino a oggi sono rimaste nascoste.

Tra queste anche la delusione che ha provato nei confronti di Barbara d’Urso qualche anno fa. La Fagnani ha chiesto se ci fosse qualche persona del mondo dello spettacolo con la quale si è amata di meno in passato e la Clerici ha subito fatto il nome della collega. Ma cos’è successo tra loro?

Antonella Clerici afferma che tutta la questione risale al 2011, nel periodo in cui era emersa la notizia del tradimento da parte del suo ex compagno. Qui di seguito il video e il suo discorso:

“Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa? Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata.

Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbero avuto in esclusiva l’amante di Eddy. Questo a me ferì moltissimo perché non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

Queste le parole di Antonella Clerici in merito a ciò che è accaduto diversi anni fa tra lei e la d’Urso. Vedremo se Barbara replicherà per dare la sua versione dei fatti. Noi come al solito vi terremo aggiornati e vi diamo appuntamento questa sera su Rai 2 con la puntata completa di Belve.