Lory Del Santo, confessione inedita a Belve: “Ho passato dieci giorni in carcere”

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Aprile 2024

Belve

A Belve Lory Del Santo si è raccontata in un’intervista inedita: “Ho passato dieci giorni in carcere”. Ma si è trattato di un errore

Nella nuova puntata di Belve questa sera su Rai 2, tra gli ospiti vedremo Lory Del Santo. L’attrice ha parlato molto della sua vita privata e ha rivelato quando, a causa di uno scambio di persona, è finita ingiustamente in carcere per dieci giorni. Le anticipazioni e le sue dichiarazioni.

Lory Del Santo a Belve: “Dieci giorni in carcere”

Non solo gossip e Isola dei Famosi tra le notizie di oggi! È tempo anche di anticipazioni in vista della puntata di questa sera di Belve. Tra gli ospiti della serata vedremo Lory Del Santo, Antonella Clerici e Margherita Buy. L’attrice e regista di The Lady, che di recente ha replicato alle parole di Marcella Bella sul suo conto, si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Francesca Fagnani. Qui ha rivelato tanti retroscena inediti legati al suo privato, anche lontano dai riflettori.

La vita di Lory Del Santo infatti è segnata da tanti eventi dolorosi. Pensiamo per esempio alla perdita dei suoi figli, ma ce ne sono anche degli altri meno noti, che l’hanno comunque segnata nel profondo. A Belve l’attrice ne ha ricordato uno in particolare. Ovvero quello del carcere, dovuto, secondo il suo racconto, a uno scambio di persona in una vicenda di droga che ovviamente non riguardava lei ma delle altre persone.

Come riportato da Davide Maggio sul suo sito, queste le parole di Lory Del Santo su questa vicenda:

“Ho passato dieci giorni in carcere», ha ammesso a Francesca Fagnani. Poi ha spiegato: «Mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata. Finalmente ho avuto l’incontro, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute”, ha raccontato Lory Del Santo a Belve.

Quindi in tutta questa faccenda, ovviamente, la regista non c’entrava nulla e si è trattato di un errore. Questo e molto altro la Del Santo ha raccontato durante la puntata di Belve, che vedremo su Rai 2 questa sera in prima serata. Appuntamento imperdibile!