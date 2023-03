NEWS

Nicolò Figini | 19 Marzo 2023

Belve

Il ripensamento della Maionchi su Belve

Belve, dopo aver ricevuto una promozione in prima serata, ha riscosso un successo ancora più grande. Tanti gli ospiti che abbiamo visto nella puntate andata in onda nelle precedenti settimane. Possiamo, per esempio, citare Anna Oxa, Wanda Nara, Massimo Giletti, Carolina Crescentini, Albano, Giacomo Urtis, Heather Parisi e molti altri ancora. Quest’ultima, inoltre, ha fatto molto parlare di sé per alcune dichiarazioni che sembrano non essere piaciute molto alla figlia Jacqueline.

Di recente, invece, Francesca Fagnani è stata ospite del programma TV Talk e ha rivelato di essere stata “illusa” da un noto volto della TV italiana. Mara Maionchi, infatti, pare avesse accettato l’intervista, ma alla fine ha preferito declinare l’invito. Queste le parole divertite della conduttrice: “L’avevo inviata in passato, mi ha illusa e abbandonata. Mi ha sedotta tramite voi di TV Talk e invece non era vero“.

Francesca Fagnani, quindi, nel corso della chiacchierata ha anche rivelato come si prepara di solito per un’intervista a Belve. Ecco cosa riporta anche il sito Biccy:

“Devo dire che io mi preparo, studio e leggo tutto quello che è stato scritto su un personaggio e ciò che ha detto. Poi la contraddizione è la cosa più divertente. Qualcuno si vergogna di quello che ha detto in passato. Non bisogna considerare chi si ha davanti come un monumento. Si è grati per l’ospite che ha accettato l’invito. Però bisognerebbe mantenere piano paritario o comunque non avere la devozione. Ogni persona va intervistata in base alla propria vita e al proprio ruolo”.

In seguito la presentatrice di Belve ha raccontato che la prima serata non ha cambiato il suo modo di approcciarsi agli ospiti. Ad ogni modo cerca di contattare personaggi adatti a un largo pubblico. Inoltre ha ammesso di non essersi mai pentita di una domanda che ha fatto. Al massimo ha dei rimpianti su una domanda che non ha pensato di porre.

