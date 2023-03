NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Marzo 2023

GF Vip 7

L’esibizione di Micol Incorvaia e Tavassi

Ieri sera non sono mancate le risate nella casa del Grande Fratello Vip 7 e in particolare ad attirare l’attenzione sono stati Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che si sono trasformati in Lady Gaga e Bradley Cooper. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. In occasione della tradizionale festa del sabato, gli autori hanno concesso ai Vipponi di vestire i panni di alcune delle più grandi pop star. Ma non solo. I concorrenti si sono anche esibiti con i brani più famosi delle celebrità che hanno interpretato, e naturalmente non sono mancate le risate e le emozioni.

Proprio Micol e Tavassi infatti hanno così vestito i panni di Lady Gaga e di Bradley Cooper, esibendosi con la celebre Shallow. La canzone, colonna sonora del film A Star Is Born, è senza dubbio una delle più note degli ultimi anni e la performance dei due Vipponi ha emozionato tutto il pubblico.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda nel mentre Micol Incorvaia è stata eletta seconda finalista di questa edizione, con grande gioia del pubblico. La sorella di Clizia si unisce così a Oriana Marzoli e accede di diritto all’ultima puntata. Domani sera per di più, nel corso della nuova diretta, verrà anche eletto il terzo finalista, mentre un altro concorrente dovrà abbandonare la casa. A scontrarsi al televoto ci sono ben 4 donne: Giaele, Milena, Antonella e Nikita. Ma chi sarà a scamparla e chi invece lascerà il programma a un passo dalla finale?

Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 a domani sera, come sempre alle 21.45. Nel mentre seguiteci per restare sempre al passo con tutte le news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.