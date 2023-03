NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2023

Belve

La risposta di Heather Parisi su Ultimo

Poche ore fa Heather Parisi è stata ospite a Belve, e nel corso della chiacchierata la nota ballerina si è raccontata a cuore aperto e senza filtri. Numerosi gli argomenti affrontati nel corso della serata, quando a un tratto Francesca Fagnani ha chiesto alla showgirl: “Sei contenta di essere la suocera di Ultimo?”. Come in molti sapranno infatti proprio la figlia della Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo, è impegnata da diverso tempo col giovane cantautore, e solo negli ultimi giorni si è parlato a lungo della coppia. Era sembrato infatti, stando alle voci di corridoio, che i due si fossero ufficialmente lasciati. Tuttavia il cantante, con un dolce post sui social, ha smentito la crisi, facendo intendere di essere ancora in perfetta sintonia con la sua compagna. Ma come ha risposto dunque Heather alla domanda della Fagnani? Queste le parole della ballerina, che non sono passate inosservate:

“Di chi? Non so di che cosa parli”.

La risposta di Heather Parisi su Ultimo ha naturalmente diviso il web, e sui social ci sono stati pareri contrastanti su quanto accaduto. Nel mentre la showgirl a Belve è anche tornata a parlare della rivalità con Lorella Cuccarini, che come è noto da anni fa discutere. Ecco cosa ha affermato in merito la Parisi:

“Non c’è mai stata una rivalità con Cuccarini, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Siamo due cose completamente diversamente, lei lo ha detto, ma siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, io non ho mai alzato il braccio, faccio sempre quello che mi viene in mente in un momento (…). Il mio sogno era fare una cosa simile a Milleluci, Mina e Raffaella Carrà, ma in due mesi non ho mai incontrato Lorella Cuccarini se non in onda”.