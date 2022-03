La nuova mega villa di Ben Affleck e Jennifer Lopez da oltre 50 milioni di dollari (FOTO)

1 La nuova villa di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Secondo quanto riportato dal sito Just Jared, Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno per diventare proprietari in una mega villa di oltre 6 mila metri quadrati, sborzando una cifra di oltre 50 milioni di dollari. Manca la risoluzione di alcune questioni burocratiche e poi l’affare sarà concluso.

La nuova dimora si trova nella zona di Bel Air, a Los Angeles, e dispone di tantissime stanze. Un luogo che ospiterà anche i figli sia di Ben che di Jennifer. Ricordiamo infatti che l’attore ha tre figli avuti con la ex moglie Jennifer Garner: Violet di 16 anni, Seraphina di 13 e Samuel di 10. La cantante ha invece i gemelli Max ed Emme di 14 anni nati dalla relazione con l’ex marito Marc Anthony. Ma vediamo alcune foto della casa.

L’esterno anteriore

Per accedere alla villa di Ben Affleck e Jennifer Lopez si arriva da un enorme piazzale piastrellato che vede al centro una bella fontana.

Come si nota, l’abitazione è sui toni del bianco e del grigio scuro che danno un aspetto molto elegante e sofisticato.