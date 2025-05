In The Family veste i panni di Aslan. Tutto su Kivanc Tatlitug: età, vita privata, moglie, figli e Instagram

Attore e modello di successo, conosciamo meglio insieme chi è Kivanc Tatlitug, protagonista tra i tanti progetti di The Family, nel ruolo di Aslan. Ecco alcune curiosità sul suo conto quali: età, vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Kivanc Tatlitug

Nome e Cognome: Kivanc Tatlitug (in turco si scrive Kıvanç Tatlıtuğ)

Data di nascita: 27 ottobre 1983

Luogo di nascita: Adana (Turchia)

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attore e modello

Moglie: Kivanc è sposato con Başak Dizer

Figli: Kivanc ha un figlio che si chiama Kurt Efe

Tatuaggi: Kivanc ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @kivanctatlitug

Kivanc Tatlitug età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato l’amato attore e modello turco Kivanc Tatlitug? Il personaggio è nato il 27 ottobre 1983 ad Adana in Turchia, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. La sua età è di 41 anni.

Qual è l’altezza e il peso di Kivanc Tatlitug? L’altezza corrisponde a 1 metro e 87 centimetri mentre il peso equivale a 75 kg.

Da prima modello e poi attore, Kivanc è uno degli attori di maggior successo in Turchia, come Burak Özçivit, Kemal in Endless Love, per citare qualcuno.

La vita privata

Capitolo vita privata. Chi è la moglie di Kivanc Tatlitug e quanti figli ha?

Partiamo con il dire che l’attore e modello è molto riservato, dunque le informazioni sul suo conto non sono tantissime.

Abbiamo però qualche curiosità sulla sua relazione e famiglia. Nel 2013, Kivanc Tatlitug ha intrapreso una storia d’amore con la stilista Başak Dizer. Nella magnifica cornice di Parigi la coppia si è sposato nel febbraio del 2016.

L’attore ha dei figli? Kivanc (Aslan di The Family) e sua moglie nel 2022 sono diventati genitori del primo figlio Kurt Efe.

Dove seguire Kivanc Tatlitug, Aslan di The Family: Instagram e social

Chi volesse può seguire Kivanc Tatlitug, Aslan di The Family, sui maggiori social network e in particolare su Instagram o sul suo sito ufficiale.

L’attore oggi vanta un numero enorme di follower sulla piattaforma e i suoi post sono invasi di like e commenti da parte di amici, colleghi o fan. Troviamo in particolare immagini e video legate ai suoi progetti lavorativi. Meno informazioni sulla sua vita privata.

Oggi l’attore ha ottenuto una grande popolarità in Turchia e non solo.

Carriera

Cosa possiamo dire circa la carriera di Kivanc Tatlitug? L’attore ha iniziato a lavorare come modello. Nel 2001 ha vinto il premio Best model of the world.

La notorietà nel mondo dei film e delle serie TV l’ha ottenuta grazie al personaggio di Mehmet nella serie Gümüş. A seguire però ha vestito i panni di altri personaggi in amate serie TV, come riportato in seguito.

In carriera ha anche portato a casa due Golden Butterfly Awards come miglior attore protagonista. Poi l’esplosione nel 2014, grazie alla parte di di Kurt Seyit nella serie Kurt Seyit ve Şura (titolo originale de La ragazza e l’ufficiale). Il successo è proseguito nel 2016 e nel 2017 con il ruolo di Cesur Alemdaroğlu nella serie Cesur ve Güzel (ovvero Brave and Beautiful). Infine nel 2023 ha vestito i panni di Aslan Soykan in Aile (The Family).

E chissà che in Italia l’attore di The Family non possa prendere parte a Verissimo, se i suoi progetti continueranno ad avere così tanto successo.

Film e serie TV

Dove vedere Kivanc Tatlitug nei film e serie TV? Alcuni progetti sono presenti su Mediaset Infinity, ma anche su Netflix, se si fa una ricerca sul web. Ma vediamo dunque i film che hanno visto l’attore protagonista.

Si parte dal 2007 con Amerikalilar Karadeniz’de 2. Nel 2013 ricordiamo invece Kelebegin Rüyasi. Al 2018 risalgono Hadi Be Oglum e Organize İşler 2: Sazan Sarmalı.

Tra i più recenti invece ricordiamo Il festival dei cantastorie (Âşıklar Bayramı) nel 2022. Infine nel 2023: Boğa Boğa e Ultima chiamata per Istanbul.

Ma non solo cinema! Tante sono anche le serie televisive a cui ha recitato Kivanc Tatlitug nel corso della sua carriera. Eccole tutte:

Gümüş (2005-2007); Menekşe ile Halil (2007-2008); Ask-i Memnu (2008-2010); Ezel (2010). Poi ancora parliamo di Kuzey Güney (2011-2013); La ragazza e l’ufficiale – Kurt Seyit ve Şura (2014). A seguire citiamo Brave and Beautiful – Cesur ve Güzel (2016-2017); Çarpışma (2018-2019); Into the Night (2021); Yakamoz S-245 (2022) e, infine, The Family (Aile) nel 2023.

Grazie ai suoi personaggi nelle serie TV e film ha ricevuto una serie di importanti riconoscimenti in carriera.

La ragazza e l’ufficiale

Tra i citati abbiamo deciso di dare più spazio a La ragazza e l’ufficiale. Si tratta di una serie televisiva in cui Kivanc Tatlitug ha interpretato Kurt Seyit Eminof. La soap andata in onda in Turchia nel 2014 è diventata un successo anche in Italia.

Brave and Beautiful

Prima di interpretare il suo ruolo in The Family, Kivanc Tatlitug è stato Cesur Alemdaroğlu, in Brave and Beautiful nel 2016/2017. Si tratta di un’altra serie TV di successo in Turchia, esportata anche in Italia.

Kivanc Tatlitug è Aslan in The Family

Ultimo lavoro, o almeno tra i più recenti da parte dell’attore, risale al 2023 con The Family. Qui ha vestito i panni di Aslan, un boss, che si è innamorato di una psicologa di nome Devin (interpretata da Serenay Sarikaya). Lo show ha preso il via su Canale 5 l’8 luglio 2024 e ha una trama piuttosto avvincente.