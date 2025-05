Nella vita è attrice e modella e nella sua carriera grazie ai personaggi che ha interpretato ha vinto numerosi premi, tanto da essere amatissima in Patria. In The Family la troviamo nel ruolo di Devin. Conosciamo insieme chi è Serenay Sarikaya: età, vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Serenay Sarikaya

Nome e Cognome: Serenay Sarıkaya

Data di nascita: 1 luglio 1992

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice e modella

Fidanzato: Non sappiamo se Serenay ha un fidanzato o marito

Figli: Serenay non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: Non sappiamo se ha tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @serenayss

Serenay Sarikaya età, altezza e biografia

Personaggio molto amato in Turchia, sappiamo dov’è nata, quanti anni ha e qual è l’altezza di Serenay Sarikaya. Partiamo per ordine.

L’attrice è nata ad Ankara, in Turchia, il 1 luglio 1992. La sua età oggi è di 32 anni. Se volete sapere il suo segno zodiacale possiamo dirvi che è del Cancro.

Quanto è alta? Serenay ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri per un peso pari a 53 kg.

Per quanto riguarda la sua biografia possiamo aggiungere che ha vissuto ad Antalya i primi anni della sua vita insieme alla famiglia. Quando lei aveva 7 anni i suoi genitori hanno deciso di separarsi e per questo lei è andata a vivere a Istanbul con sua madre.

Pian piano si è fatta largo come modella e in seguito anche come attrice, come leggeremo a seguire.

Vita privata

Sulla vita privata di Serenay Sarikaya purtroppo non si conosce tantissimo. A oggi non sappiamo se ha un marito o un fidanzato. Ma si conosce qualcosa sul suo passato.

Anni fa infatti ha avuto una storia con Kerem Bursin, che tutti abbiamo conosciuto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air o per il personaggio di Ates in If you love. La loro relazione è durata dal 2015 al 2019.

Ancor prima pare però che Serenay sia stata legata al modello Tolgahan Saysman per due anni e, poco dopo, per un solo anno all’attore, Cagatay Ulusoy.

Dove seguire Serenay Sarikaya Devin di The Family: Instagram e social

Se siete fan delle serie turche non potete lasciarvi scappare la possibilità di seguire sui social Serenay Sarikaya. L’attrice è presente sul web e ha un profilo Instagram molto seguito.

Qui pubblica tantissimi contenuti: foto e video di shooting fotografici legati a brand o importanti campagne pubblicitarie, ma anche momenti in compagnia di amici o colleghi. Non traspare granché della sua vita privata.

Carriera

E la carriera? Concentrandoci su questo punto possiamo dire che a soli 15 anni Seranay Sarikaya ha intrapreso il suo percorso come modella. Fin da subito è stata molto apprezzata e questo le ha permesso di arrivare a partecipare a dei concorsi di bellezza tra cui Miss Turchia. Purtroppo ha dovuto rinunciare alle finali di Miss Universo perché ancora minorenne.

In ogni caso la sua carriera in questo ambito non si è fermata dato che nel 2013 è apparsa nella copertina di GQ Turchia che l’ha proclamata donna dell’anno.

In seguito Serenay Sarikaya si è fatta largo anche nella recitazione con ruoli sia al cinema che in TV. La popolarità è arrivata con la serie Lale Devri, come vedremo in seguito, fino a The Family.

Peraltro in carriera ha ottenuto anche numerosi premi, come tre Golden Butterfly Awards. È tra le celebrity turche più amate.

Film e serie TV

Nel dettaglio per quanto riguarda film e serie TV ha cui ha preso parte, segnaliamo la presenza di ben quattro pellicole: Şaşkın (2006); Plajda (2008); Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) e İkimizin Yerine (2016).

Passiamo invece alle serie televisive. Nel 2018 segnaliamo Peri Masalı; Limon Ağacı e Adanalı (2008-2010). A seguire ricordiamo ancora Lale Devri (2010-2012). In elenco troviamo poi Yer Gök Aşk (2013); Medcezir (2013-2015); Fi (2017-2018); Shahmaran (Şahmaran) – (2023 in corso) e The Family (Aile) -(2023-2024).

Medcezir

Come abbiamo segnalato poco fa, la popolarità per Serenay Sarikaya è arrivata con la serie Lale Devri e in seguito con Medcezir. In particolare quest’ultimo è il remake turco di The O.C.

Qui abbiamo visto l’attrice prendere le parti del personaggio Mira Beylice, che tutti conosciamo come Marissa Cooper.

Serenay Sarikaya è Devin in The Family

Tra le tante serie di successo a cui ha preso parte Serenay Sarikaya non possiamo non segnalare il suo ruolo in The Family. Ha dato la sua voce al personaggio di Devin, una psicologa.

L’attrice condivide il set con Kıvanç Tatlıtuğ, che interpreta il ruolo di Aslan.