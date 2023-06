NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2023

Amici 22

Le accuse a Benedetta Vari

In queste settimane si è a lungo parlato di Benedetta Vari e di Mattia Zenzola. Come sappiamo i protagonisti di Amici 22 hanno ballato insieme per tutta la durata del Serale, e anche dopo la fine del talent show i ballerini hanno preso parte a diversi spettacoli, durante i quali hanno continuato a esibirsi insieme, per la gioia del pubblico che li ha sempre sostenuti. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web. Secondo alcuni maliziosi utenti infatti tra Mattia e Benedetta ci sarebbe stato un flirt. Ma non è tutto. Stando al alcune voci di corridoio, la Vari avrebbe addirittura messo in pausa la relazione con Simone Maselli, proprio per approfondire la conoscenza con Zenzola.

Se il vincitore di Amici 22 tuttavia ha provveduto a spegnere i gossip, la ballerina non ha mai commentato i pettegolezzi sul suo conto, alimentando così le dicerie. Poche ore fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha messo a tacere definitivamente i rumor. Proprio Simone infatti ha postato una foto insieme a Benedetta, e dallo scatto i due sembrerebbero essere più complici e affiatati che mai.

A quel punto alcuni utenti sui social hanno letteralmente attaccato Benedetta Vari, accusandola di aver finto di avere un flirt con Mattia Zenzola per far parlare di sé e per attirare gente ai diversi spettacoli ai quali i due ballerini hanno partecipato. Alcuni tuttavia hanno anche notato come l’ex allieva del talent show non abbia ricondiviso sui suoi profili lo scatto col fidanzato, alimentando così i dubbi sul suo conto.

Benedetta intanto continua a non commentare i gossip che la stanno travolgendo, ma non è escluso che nelle prossime ore possa intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Continuate a seguirci dunque per scoprire quello che accadrà.