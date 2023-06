NEWS

Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

Amici 22

Nuove segnalazioni su Benedetta e Mattia Zenzola

Non molti giorni fa Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ex concorrenti di Amici 22, sono stati ospiti di Viva Rai 2 con Fiorello. Dopo essersi esibiti, quindi, il conduttore ha anche posto loro una domanda che stava impazzando sul web. Il comico ha chiesto se tra loro ci sia del tenero: “Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qui“. Mattia ha replicato: “Siamo solo tanto amici“.

Questa risposta avrebbe dovuto mettere a tacere qualsiasi altro rumor eppure non è stato così. Nella giornata di ieri, infatti, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione da parte di una sua fan. Sembra che Benedetta sia dubbiosa sulla sua attuale relazione e che segua sempre Zenzola, probabilmente per lavoro, ovunque vada. Su Instagram si legge:

“Ciao Deia. Gira voce a Giovinazzo che Benedetta sia in pausa dal fidanzato perché confusa. E segue Mattia Zenzola ovunque”.

Molto probabilmente il fatto che Benedetta segua Mattia in giro è per un fatto puramente lavorativo. Non sappiamo se ci sia del tenero tra loro, anche perché l’ex ballerino di Amici 22 ha smentito le indiscrezioni. Non sappiamo nemmeno se le due cose siano legate oppure no, staremo a vedere. Solo il tempo ci darà questa informazioni.

Tra loro c’è un legame molto forte e questo lo dimostra anche le belle parole che Benedetta ha speso in passato per Mattia Zenzola, scoppiando anche in lacrime:

“Quello che ho fatto mi ha fatto capite bene che non ho detto nulla i tutto ciò che avrei voluto dire di lui. Quello che mi dispiace è che è la persona più genuina che ho conosciuta nella mia vita. Con genuina si intende proprio con sani principi. Hai una mente sana, non c’è mai della malizia.

Pensi sempre al bene di ogni persona. Sei il ragazzo più buono e talentuoso che io conosca. Mi fa male quando lo guardo e mi parla delle sue insicurezze. Io non ne vedo nemmeno una, mai. A volte vorrei dargli gli occhi miei per vedersi da fuori per capire quanto è bella come persona”.

