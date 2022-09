Chi è Ramon Agnelli di Amici 22? Età e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Ramon Agnelli, ballerino di Amici 22, dall’età, alla biografia, alla vita privata a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Ramon Agnelli

Nome e Cognome: Ramon Agnelli

Data di nascita: 2001

Luogo di Nascita: Milano

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @ramon_agnelli

Ramon Agnelli età e biografia

Ramon Agnelli nasce a Milano nel 2001. La sua età è di 21 anni. Sappiamo durante l'adolescenza ha perso sua madre, a seguito di una grave malattia.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo durante l’adolescenza ha perso sua madre, a seguito di una grave malattia.

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Ramon Agnelli non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il ballerino di Amici 2022 sia fidanzato, ma al momento non sembrerebbero esserci risposte certe.

Sappiamo però che Ramon ha svelato di essere omosessuale, non è chiaro però se abbia o meno un compagno.

Scopriamo adesso dove seguire il ballerino sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Ramon Agnelli di Amici 2022: Instagram e social

Il web si chiede anche dove è possibile seguire Ramon Agnelli sui social, in particolare su Instagram.

Il ballerino di Amici 22 ha naturalmente una pagina attiva, che vanta già quasi 8 mila follower.

Proprio sul suo account Instagram Ramon condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo in merito.

Carriera

La carriera da ballerino di Ramon Agnelli inizia quando è ancora un ragazzo. Il giovane artista ha frequentato l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto.

In seguito si esibisce sui alcuni dei palchi più importanti al mondo, tra cui La Scala, il Metropolitan e il Teatro Arcimboldi. Nel 2019 ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, ed è l’unico ballerino italiano a essere selezionato.

Nel 2022 arriva per lui un’altra grane opportunità: Amici 22.

Ramon Agnelli ad Amici 22

Il 18 settembre su Canale 5 ha debuttato Amici 22, e proprio nel corso della prima puntata abbiamo scoperto la formazione della nuova classe. Quest’anno a far parte del cast di professori troviamo: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Tra i 19 allievi che invece hanno ottenuto un banco troviamo anche Ramon Agnelli, che ha conquistato la tanto ambita maglia.

Il ballerino ha fatto breccia nel cuore della Celentano, che l’ha voluto a tutti i costi nella sua squadra.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Amici 2022? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di Amici 22

Oltre a Ramon Agnelli a far parte della scuola di Amici 22 ci sono:

Vediamo infine cosa sappiamo del percorso di Ramon ad Amici 2022.

Il percorso di Ramon ad Amici 22

Il percorso di Ramon Agnelli ad Amici 22 inizia ufficialmente domenica 18 settembre. Grazie ad Alessandra Celentano il ballerino ottiene la maglia, che tuttavia dovrà riconfermare settimana dopo settimana.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

