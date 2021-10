Si torna a parlare dell’aggressione avvenuta ai danni di Francesco Facchinetti per mano di Conor McGregor, campione mondiale di arti marziali miste. Il tutto ha avuto luogo nei pressi di un hotel di Roma e nella notte lo sportivo ha cominciato a prendere a pugni il cantante senza un reale motivo, nonostante intorno a lui ci fossero molte persone come anche Benjamin Mascolo. Facchinetti ne ha parlato molto a lungo nelle sue Stories su Instagram e qui di seguito ve ne riportiamo un estratto:

Tra le persone presenti in quella stanza, oltre alla moglie di Facchinetti, come anticipato poc’anzi, a quanto pare c’erano anche Benjamin Mascolo insieme a Bella Thorne. Lo ha dichiarato proprio lui su Instagram in queste ore:

Ciao a tutti, ieri sera ero a Roma per lavoro. Sto tornando a Milano e vi parlo di un argomento molto importante che mi ha traumatizzato. Ha messo sotto shock i miei amici e le persone che amo. Mia moglie e tutti i presenti. Ieri sera eravamo a cena, un gruppo di amici, mia moglie, mio fratello e la mia famiglia. Conor McGregor, il lottatore, ha mandato un messaggio a una persona a me cara. Non farò il nome perché non voglio coinvolgerla senza il suo permesso. Ha detto: “Vieni in hotel da me con i tuoi amici a fare festa”. Finiamo la cena e andiamo all’hotel per incontrare Conor.