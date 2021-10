Francesco Facchinetti ha vissuto dei brutti momenti nelle scorse ore. Lo ha raccontato lui tramite delle Stories su Instagram all’interno delle quali ha raccontato a tutti i suoi fan l’accaduto. Il campione del mondo di arti marziali miste Conor McGregor, infatti, lo avrebbe picchiato senza un apparente motivo. Ma per capire meglio ciò che è accaduto la scorsa serata andiamo a leggere le sue parole:

In questo momento mi trovo all’hotel Parco dei Principi a Roma. Non so quando posterò questo video, però alle 2:30 di questa notte sono stato aggredito dal signor Conor McGregor. Proprio quel famosissimo Conor McGregor che mi ha tirato un pugno in bocca. Come vedete mi ha spaccato il labbro sopra, sotto. Probabilmente mi ha spaccato il naso, mi è uscito il sangue ma ora mi sono pulito. Mi ha aggredito di fronte a dieci miei testimoni più i suoi amici e le sue copiose guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivazione, visto che abbiamo parlato per più di due ore e ci siamo anche divertiti insieme.